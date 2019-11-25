Скандинавская ходьба и шашки. Фестиваль здоровья провели в Чехове

В Чехове прошел фестиваль здоровья. На нем собрались 200 участников программы для старшего поколения «Активное долголетие». Они соревновались за звание лучших среди муниципалитетов Подмосковья.

Проект «Активное долголетие» начал работать в Московской области этой осенью. Программа включает в себя несколько направлений — от медицины до спорта. На сей раз собрались самые активные и подвижные «долголеты».

«Я лет 60 не брал ракетку в руки. Вспомнил! Потом — за родной край надо отдуваться. Меня все устраивает. С коллективом, не один в квартире-двушке, а с народом», — поделился участник программы и фестиваля Юрий Данилин.

Источник фото: телеканал «360»

Скандинавская ходьба, шашки, шахматы, настольный теннис — соревнования по этим видам спорта разделили участников на любителей и профессионалов. Чем заниматься — решали сами участники.

«Мне очень приятно, что на чеховской земле проходит вот такой фестиваль спортивный, когда собираются жители нескольких муниципальных образований, соревнуются, танцуют, двигаются, занимаются скандинавской ходьбой. Я рад, что Чехов — лидер среди подмосковных муниципалитетов, проводя вот такие фестивали», — отметил Андрей Голубев, председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы.

Источник фото: телеканал «360»

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В этом году «Активным долголетием» увлеклись уже больше 120 тысяч пенсионеров Подмосковья. Ну, а фестиваль здоровья принес командам кубки, медали, грамоты и вкусные пироги.