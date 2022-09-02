Подмосковье 02 сентября 2022, 13:31 Поделиться Telegram

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Viber Фестиваль здоровья пройдет в Видном 3 сентября

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Организация «Здоровый взгляд на жизнь» проведет фестиваль в Видном 3 сентября. На нем пройдут лекции и обучающие мероприятия, а также консультации специалистов.

Цель фестиваля — популяризировать здоровый образ жизни среди жителей Ленинского округа. На нем пройдут лекции от высококлассных специалистов, учреждения здравоохранения представят свои презентации, а медики проведут консультации для гостей. Также на мероприятии желающие смогут привиться от коронавируса.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, на что распространятся новые стандарты здравоохранения в Подмосковье. Он напомнил, что в регионе продолжают строить новые и ремонтировать старые медучреждения.

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