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Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

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Армия

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Власти Энергодара показали МАГАТЭ осколки ракет от ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Мир

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Германии предрекли массовые протесты осенью

Подмосковье

02 сентября 2022, 13:31

Фестиваль здоровья пройдет в Видном 3 сентября

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Организация «Здоровый взгляд на жизнь» проведет фестиваль в Видном 3 сентября. На нем пройдут лекции и обучающие мероприятия, а также консультации специалистов.

Цель фестиваля — популяризировать здоровый образ жизни среди жителей Ленинского округа. На нем пройдут лекции от высококлассных специалистов, учреждения здравоохранения представят свои презентации, а медики проведут консультации для гостей. Также на мероприятии желающие смогут привиться от коронавируса.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, на что распространятся новые стандарты здравоохранения в Подмосковье. Он напомнил, что в регионе продолжают строить новые и ремонтировать старые медучреждения.

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