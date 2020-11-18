Фестиваль здоровья «Ходи, Подмосковье!» проведут онлайн 28 и 29 ноября

Фестиваль здоровья и скандинавской ходьбы проведут в Подмосковье онлайн 28 и 29 ноября. Жителям напомнят, что, несмотря на пандемию COVID-19, важно не забывать о физической активности.

Тренироваться можно дома. Это отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Приглашенные на фестиваль эксперты расскажут гостям о том, как вести активный образ жизни, сохранить здоровье старшему поколению и сделать питание сбалансированным.

Для жителей Московской области проведут лекции с полезными рекомендациями. Они коснутся сразу нескольких тем. Среди них, например, сахарный диабет, профилактика заболеваний суставов и сердечно-сосудистой системы.

Лекции будут транслировать с 10:00 на сайте dobrofiz.ru. Сначала потребуется зарегистрироваться. Сделать это можно будет за час до начала онлайн-фестиваля.

Событие организовали подмосковное Министерство социального развития и Добровольный физкультурный союз.