Фестиваль «Зарайская нива» завершился

Шестой по счету праздник «Зарайская нива» собрал на своей площадке около 200 участников. Более тысячи зрителей, сельхозпроизводителей, тружеников полей и фермеров приняли участие в фестивале.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов наградил лучших работников АПК округа. Он пожелал им успехов в проведении посевной кампании, которая начнется уже через неделю.

«Зарайск — это городской округ — лидер по выращиванию зерновых и масличных культур. Мы гордимся вами и со стороны Министерства приложим все усилия, чтобы помочь вам посеять и собрать достойный урожай в этом году с учетом той задачи, которую поставил губернатор области — увеличить в этом году посевные площади на 5% и урожай на 10%», — сообщил Мурашов.

На фестивале можно было увидеть сельхозтехнику, которая будет участвовать в полевых работах этой весной, а также попробовать продукцию местных фермеров.

На фестивале производители показали также лучших представителей племенных пород сельскохозяйственных животных, которых разводят в Подмосковье. Их собрали на площадке контактного зоопарка в рамках выставки.