Фестиваль Всероссийского физкультурного спортивного комплекса ГТО прошел в Ногинске

Учащиеся из 21 одного центра образования Богородского городского округа собрались на стадионе «Знамя» в Ногинске для участия во фестивале Всероссийского физкультурного спортивного комплекса ГТО. Это второй этап сдачи нормативов. Первое испытание по плаванию на дистанции в 50 метров прошло 17 апреля в бассейне «Дельфин».

На этот раз 88 участников показали свои навыки в отжиманиях, метании снаряда, а также вышли на беговые дорожки для сдачи нормативов по легкой атлетике.

Восьмиклассница из Ногинского кадетского корпуса первый бронзовый значок ГТО получила еще в 2019 году. Она призналась, что в этом году рассчитывает получить «золото». Команда ногинских кадетов на этом фестивале уже отличилась отличными результатами. Два участника получили личные награды.

«Что касается нашей школы, она кадетская и спортивная. Занимаемся самбо, дзюдо, гиревым спортом. Конечно бегаем. Легкая атлетика всегда с нами», — поделился учитель физкультуры Ногинского кадетского корпуса Олег Тренин.

Центр тестирования на сдачи норм ГТО на ногинском стадионе работает с 2015 года в структуре спортивной школы олимпийского резерва, напомнил директор учебно-спортивной организации Олег Медведев.

«Мы достаточно часто проводим такие мероприятия и тестирования. В среднем два раза в неделю», — рассказал он.

Оценил спортивные достижения школьников депутат совета депутатов Богородского городского округа Сергей Жулябин.

«Нормативы я посмотрел. Они не такие уж простые, то есть это действительно ребята которые подготовлены и которые занимаются», — заявил он.

Депутат напомнил, что Богородский городской округ всегда славился своими спортсменами, а путь к успеху начинается со школьной скамьи и завоевания первого значка ГТО.

Сергей Жулябин отметил, что победители майского этапа войдут в сборную городского округа на следующем областном фестивале.

«Наша команда в лидерах. В феврале этого года она заняла пятое место из 18 сборных со всего Подмосковья», — подытожил он.