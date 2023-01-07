Подмосковье 07 января 2023, 16:39 Фестиваль воздухоплавания «Яблоки на снегу» стартовал в Дмитрове Пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

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В Дмитрове открылся фестиваль «Яблоки на снегу», он дал старт новому воздухоплавательному сезону в Московской области. Фестиваль проводят в рамках проекта «Зима в Подмосковье», рассказали в Министерстве культуры и туризма региона.

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Событие объединило на одной площадке десятки профессиональных пилотов и сотни жителей и гостей Московской области. В фестивале принимают участие как представители воздухоплавательных клубов, так и частные пилоты.

Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Как уточнили в пресс-службе, координатором проекта выступает подмосковный воздухоплавательный клуб «Аэровальс». В команде пилотов — два рекордсмена мира, обладатели кубка страны и экс-чемпионы России.

Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Фестиваль воздухоплавания «Яблоки на снегу» проводится несколько лет в разных регионах России. Помимо Дмитрова, полеты проходили в Санкт-Петербурге, Переславле-Залесском, Рязани, Нижнем Новгороде, Барнауле, Кисловодске, а также на Северном Кавказе и в Крыму.

Побывали на фестивале в Дмитрове и Дед Мороз со Снегурочкой, они тоже прокатились на воздушном шаре.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Рождеством.

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