Фестиваль «Волоколамский медовый день» открылся в Подмосковье

Красногорск, Руза, Воронеж, Волоколамск, Истра, Солнечногорск, Можайск — вот неполный список участников фестиваля.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо меда, на фестивале можно приобрести свечи из пчелиных сот, выпечку, сыры, знаменитые в Подмосковье луховицкие огурцы и копченое по старинным рецептам мясо. Все товары — натуральные, фермерские.

«Здесь в мясе используется мед, не сахар, а мед. Тогда оно приобретает и цвет красивый, и хранится дольше. И не нужно никаких консервантов химических», — говорит фермер Дмитрий Колистратов.

Источник фото: телеканал «360»

Среди гостей Волоколамского фестиваля — не только местные жители. За фермерской продукцией приезжают туристы из Москвы и Подмосковья.

«Есть все основания говорить о Волоколамске как об одной из гастрономических столиц Подмосковья. Это уже 3-й бренд фестивальный, который здесь развивается вместе с ежегодными фестивалями, «Волоколамским плодовым днем», «Волоколамским творожным днем», — сказал соорганизатор фестиваля «Волоколамский медовый день» Илья Кузьменков.

Источник фото: телеканал «360»

Ярмарка фермерских деликатесов продлится все выходные. Организаторы пообещали, что фестиваль «Волоколамский день меда» станет традиционным.