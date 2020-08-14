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    14 августа 2020, 21:33

    Фестиваль «Волоколамский медовый день» открылся в Подмосковье

    Анастасия Максимовских , Анастасия Соловьева , Елена Силиванова

    Фестиваль фермерских деликатесов «Волоколамский медовый день» открылся сегодня и продлится до 16 августа. Здесь гости могут вживую посмотреть, как пчелы создают мед. А главное — продукт можно пробовать. Десяток разных сортов привезли фермеры из разных городов России.
    Фестиваль «Волоколамский медовый день» открылся в Подмосковье

    Красногорск, Руза, Воронеж, Волоколамск, Истра, Солнечногорск, Можайск — вот неполный список участников фестиваля.

    Фестиваль «Волоколамский медовый день» открылся в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Помимо меда, на фестивале можно приобрести свечи из пчелиных сот, выпечку, сыры, знаменитые в Подмосковье луховицкие огурцы и копченое по старинным рецептам мясо. Все товары — натуральные, фермерские.

    «Здесь в мясе используется мед, не сахар, а мед. Тогда оно приобретает и цвет красивый, и хранится дольше. И не нужно никаких консервантов химических», — говорит фермер Дмитрий Колистратов.

    Фестиваль «Волоколамский медовый день» открылся в Подмосковье | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Среди гостей Волоколамского фестиваля — не только местные жители. За фермерской продукцией приезжают туристы из Москвы и Подмосковья.

    «Есть все основания говорить о Волоколамске как об одной из гастрономических столиц Подмосковья. Это уже 3-й бренд фестивальный, который здесь развивается вместе с ежегодными фестивалями, «Волоколамским плодовым днем», «Волоколамским творожным днем», — сказал соорганизатор фестиваля «Волоколамский медовый день» Илья Кузьменков.

    Фестиваль «Волоколамский медовый день» открылся в Подмосковье | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Ярмарка фермерских деликатесов продлится все выходные. Организаторы пообещали, что фестиваль «Волоколамский день меда» станет традиционным.

    Новости SMI.FM