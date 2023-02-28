Подмосковье 28 февраля 2023, 19:38 Фестиваль военно-патриотической песни «Юные патриоты» прошел в Лыткарине Фото: Андреас Мускафидис

Читать 360tv в

Более 50 дошкольников приняли участие в фестивале военно-патриотической песни «Юные патриоты» в Лыткарине. Выступающих оценивало жюри, в состав которого вошли директор Дома детского творчества Анна Костюк, начальник лыткаринского отделения «Юнармии» Игорь Барсуков, полковник Алексей Петухов, зампредседателя Совета депутатов городского округа Юрий Егоров.

Реклама

«Мы переживали, что происходит на сцене, мне кажется, где-то изнутри. Большое спасибо хочется сказать воспитанникам детских садов и их воспитателям, которые вложили частичку сердца в это мероприятие, не побоюсь этого слова, праздник», — сказал Юрий Егоров.

Фото: Андреас Мускафидис

По итогам выступлений выделить лучших исполнителей не удалось. Все воспитанники детских садов получили медали, грамоты и сладкие подарки.

Фото: Андреас Мускафидис

Ранее сообщалось, что жители и гости Подмосковья съели свыше 20 тысяч блинов на масленичных гуляньях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».