Фестиваль военно-исторического кино пройдет в Подмосковье

В Подмосковье состоится четвертый Международный фестиваль «Дни военно-исторического кино». Каждый день фестиваля будет приурочен к какому-то важному событию в российской истории. Например, к 350-летию Петра I, к 100-летию режиссера Ростоцкого и 50-летию знакового советского фильма «А зори здесь тихие». Будут и другие памятные для страны и отечественного кино даты.

В программе планируются показы исторических и современных кинолент. 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, в музее техники Вадима Задорожного состоится «Парад военной техники», в котором примет участие техника времен Великой Отечественной войны.

Помимо Музея техники Вадима Задорожного, кинофестиваль пройдет еще на шести площадках — Музее Победы (кинотеатр «Поклонка»), сети кинотеатров «Московское кино», Музее кино, 35-й береговой батарее (Севастополь) и Музее обороны Севастополя (кинотеатр «Украина»). Также зрителей ждут в центрах Россотрудничества в 17 странах: Индии, Монголии, Египете, Польше, Франции, Италии, Германии, Сербии, Болгарии, Венгрии, Молдове, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, Абхазии, Южной Осетии и на Кипре.

Откроется кинофестиваль 2 сентября в Музее Победы на Поклонной горе показом оскароносной ленты 1942 года «Разгром немецких войск под Москвой», которая была снята 15 фронтовыми операторами.

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