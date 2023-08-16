Подмосковье 16 августа 2023, 15:54 Фестиваль «Вкусная ярмарка» пройдет в Сергиевом Посаде в выходные Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Читать 360tv в

Ежегодный фестиваль «Вкусная ярмарка» пройдет в коттеджном поселке Миродолье в Сергиевом Посаде 18 августа. Там представят продукцию малые хозяйства России.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, экохозяйства представят гостям овощи, фрукты, орехи, сыры и другие натуральные продукты. Также там организуют конференции по развитию сельских территорий, лекции по ведению органического земледелия и другие мероприятия.

Реклама

Для гостей проведут мастер-классы по кулинарии, росписи футболок и пряников. Для них выступят музыкальные группы, а также организуют спектакли, катание на байдарках и многое другое.

Фестиваль завершится 20 августа, пройти регистрацию можно по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».