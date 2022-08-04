Фестиваль «Вкусная ярмарка» пройдет под Сергиевым Посадом

Ежегодную ярмарку в пятый раз проведут в экопоселении «Миродолье» Сергиево-Посадского округа. Праздник вкусной еды состоится с 12 по 14 августа.

Подмосковные производители представят на «Вкусной ярмарке» самую разнообразную экологическую продукцию, а также научат гостей выпекать настоящий домашний хлеб, ведь тема фестиваля в этом году — «Хлеб всему голова». Гостям расскажут о тонкостях приготовления домашней выпечки и научат делать тесто для полезных караваев.

«В 2021 году территория „Миродолье“ стала лидером среди мест для сельского туризма в Московской области. Мы приветствуем активную позицию жителей по проведению ежегодного фестиваля „Вкусная ярмарка“», — сказал первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.

Ведущие сделают акцент на органическом земледелии. Это современный тренд, который предполагает проживание на земле и собственное производство экологически чистых продуктов. Как раз такие в большом ассортименте будут представлены в торговых рядах: всевозможные сыры, молочная продукция, мед, домашние колбасы, варенье, цукаты и другие деликатесы. Фестиваль помогает фермерам и сельскохозяйственным производителям находить новых покупателей, рассказывать о себе широкой публике, а заодно рекламирует загородный образ жизни.

«Событие в „Миродолье“ наглядно показывает возможности проживания на своем гектаре и создает площадку для реализации сельскохозяйственной продукции малых фермерских хозяйств. Это именно та форма взаимодействия человека со своей землей, которая сегодня вызывает интерес», — прокомментировал предстоящее событие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

Культурная программа праздника будет насыщенной. Посетителям предложат экскурсии, мастер-классы и театральную постановку музыкального театра «Медуница».