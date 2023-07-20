Подмосковье 20 июля 2023, 16:36 Фестиваль уличных артистов пройдет в Мытищах 23 июля Парки Мытищ

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Фестиваль уличных артистов пройдет в Центральном парке культуры и отдыха в Мытищах 23 июля. На нем выступят участники из Москвы, Ижевска, Санкт-Петербурга, Липецка и других городов.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, мероприятие начнется с интерактивного шествия в виде колонны артистов. Там выступят клоуны, музыканты, жонглеры и другие. Они представят свое творчество в жанрах пантомимы и клоунады.

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Гости фестиваля смогут посетить фотозоны, увидеть работы уличных художников и послушать музыкантов с самодельными инструментами. В конце праздника состоится барабанное и огненное шоу.

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