20 июля 2023, 16:36
Фестиваль уличных артистов пройдет в Мытищах 23 июля
Фестиваль уличных артистов пройдет в Центральном парке культуры и отдыха в Мытищах 23 июля. На нем выступят участники из Москвы, Ижевска, Санкт-Петербурга, Липецка и других городов.
Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, мероприятие начнется с интерактивного шествия в виде колонны артистов. Там выступят клоуны, музыканты, жонглеры и другие. Они представят свое творчество в жанрах пантомимы и клоунады.
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Гости фестиваля смогут посетить фотозоны, увидеть работы уличных художников и послушать музыкантов с самодельными инструментами. В конце праздника состоится барабанное и огненное шоу.
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