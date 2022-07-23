Фестиваль уличного кино провели в Реутове

Фестиваль уличного кино прошел в Реутове. Там кинотеатром под открытым небом стал центральный городской парк. Всего фестиваль охватит тысячу городов.

«Это очень прекрасно! Погода такая! Людей много, ребятишек, семьями многие пришли. Так что все замечательно», — поделилась своими впечатлениями посетительница фестиваля Светлана Верзилина.

В программу 2022 года включили девять кинолент. Каждый зритель может проголосовать за полюбившуюся картину.

В программе этого года 9 кинолент. За полюбившуюся картину можно и нужно голосовать.

«Первый фильм, если честно, не очень понравился. Второй получше. И вот сейчас мы смотрим третий и третий, мне кажется, будет лучше двух предыдущих. В принципе мне нравится. Очень клево что снимаются популярные актеры — это интересно!» — отметил один из зрителей.

В конце сезона организаторы подсчитают результаты и объявят победителя, который получит грант в размере 1,5 миллиона рублей. Авторы некоторых работ только начинают свой путь в кино. Для них фестиваль стал возможностью найти свою аудиторию.