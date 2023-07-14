Подмосковье 14 июля 2023, 19:35 Фестиваль уличного кино начался в Подмосковье Пресс-служба министерства культуры Московской области

Читать 360tv в

Фестиваль уличного кино начался в Московской области. Зрители увидят короткометражные фильмы, созданные в последние несколько лет. Всего пройдет 26 показов.

Министерство культуры и туризма Подмосковья опубликовало афишу киносеансов. Показы пройдут в самых разных уголках региона — от Балашихи, Истры, Реутова до Коломны, Талдома и Сергиева Посада.

Реклама

Вниманию гостей представят новые российские короткометражки, зрители смогут принять участие в голосованиях. Показы состоятся под открытым небом — на стадионах и площадях.

Фестиваль уличного кино с показами отечественных фильмов начался в 2014-м. Сегодня он охватывает около трех миллионов зрителей в 67 странах и проходит ежегодно.

Летом в Подмосковье пройдет 26 тысяч творческих и спортивных программ, большое количество фестивалей. Подробно об этом рассказал министр культуры и туризма Василий Кузнецов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».