Подмосковье 26 июня 2023, 10:11 Фестиваль творчества для детей с ОВЗ прошел в Подмосковье Дарья Погорельцева

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Творческий фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Как в сказке!» прошел в Куровском. Более 50 ребят выступили с яркими номерами: танцами, песнями, стихотворениями и сценками. Об этом сообщили в министерстве социального развития Московской области.

Во втором областном фестивале детского творчества приняли участие ребята из Шатуры, Егорьевска, Коломны, Рошаля и Орехово-Зуева. В ведомстве отметили, что мероприятие направлено не только на реабилитацию юных жителей Подмосковья с ОВЗ, но и их всестороннее развитие. Так, фестиваль — это своеобразный отчет специалистов о проделанной работе.

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На концерте также выступил танцевальный коллектив «Малинки» из Коломны. Его участники стали лауреатами всероссийского конкурса-фестиваля хореографического искусства «Движение» и «Большого кубка Inclusive Dance».

Директор соцучреждения в Орехово-Зуеве Алла Белова отметила, что подобные мероприятия показывают, какими одаренными и талантливыми могут быть особенные дети. После этого всем участникам вручили грамоты и памятные подарки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье повысили выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом.

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