Подмосковье 28 августа 2023, 10:52 Фестиваль туризма «Красное сельцо» прошел в Воскресенске пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Читать 360tv в

Фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо» в четвертый раз прошел в Воскресенске. Мастера-ремесленники из разных округов Подмосковья представили свои работы в парке усадьбы Кривякино. Для гостей также подготовили концерты, выставки, конкурсы и мастер-классы.

Фестиваль «Красное сельцо» объединяет различные направления туризма и творчества. В этом году главной темой была казачья культура. Гости смогли познакомиться с казачьими танцами и песнями и наследием усадьбы Кривякино.

Участие в фестивале приняли представители туристской сферы и ремесленники из Воскресенска, Егорьевска, Каширы, Шатуры, Богородска и Раменского.

«Фестиваль вновь объединил в Воскресенске творческих людей и привлек зрителей, которым интересна история страны, ее традиции и туристский потенциал. Насыщенная культурная программа стала прекрасным поводом отлично провести время вместе с семьей и друзьями», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Рузы с Днем города. Он записал для горожан видеообращение.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».