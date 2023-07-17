Подмосковье 17 июля 2023, 17:12 Фестиваль туризма и художественных ремесел прошел в Центральном парке Ногинска

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Туристский информационный центр Богородского округа провел фестиваль туризма и художественных ремесел. Праздник прошел в Центральном парке Ногинска.

Свои работы в Центральном парке представили десятки мастеров из разных городов России. На стендах — экокосметика, одежда, сувениры и многое другое.

Гости фестиваля могли также посмотреть концерт, поучаствовать в мастер-классах и изучить интерактивные площадки. Например, создать картину на спиле дерева или пострелять из пушки. Это орудие — практически идентичная копия трехфунтовой пушки системы Грибоваля, которую использовали во французской армии в 1808-1814-х годах.

Участников фестиваля угощали чаем из самовара, а специалисты Туристского информационного центра помогали всем желающим спланировать путешествие на будущие выходные.

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