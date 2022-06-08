Фестиваль цветов провели в Электростали

Ежегодно в Электростали проходит фестиваль цветов. Конкурсанты начинают готовиться к мероприятию задолго до его начала.

Каждый год в фестивале участвуют все городские компании, предприятия и фонды. На этот раз в празднике цветов приняли участие 44 конкурсанта.

В этом году конкурс был посвящен теме культурного наследия народов России. Композиции из цветов посвящены старославянским традициям, народному ремеслу или книгам.

Цветники здесь оформлены из однолетних и многолетних растений (бархатцев, петуний, колеусов, вербен, бегоний и других). В мероприятии приняли участие благотворительные организации.

«Озеро, оно такое же глубокое, как сердца наших детей. Природа у озера разная, как и болезни наших детей. И мы вот в этом озере воплотили нашу жизнь», — рассказала об идее цветочной композиции руководитель благотворительной организации «Мы сможем» Юлия Кабанова

Многонациональность нашей страны решили воплотить в виде

«У нас страна многонациональная. У каждого есть свои традиции и устои, которые передаются из поколения в поколение. И как раз наша композиция отображает, что дружба, единение и поддержка, взаимосвязь наших народов будет успехом для России», — отметила руководитель фонда «Искры добра» Алсу Булыгина.

«Спасибо вам огромное, что вы удивляете нас. Удивляете нас каждый год и каждый год принимаете участие. Давайте беречь вот эту красоту, которую мы создаем своими руками», — обратилась к участникам фестиваля глава городского округа Электросталь Инна Волкова.

За самые интересные проекты авторы получили награды от главы округа. А яркие цветники будут радовать жителей и гостей города до конца лета.