Подмосковье 04 марта 2024, 11:34 Фестиваль цветов и рукоделия прошел в Орехово-Зуеве Ольга Сычёва

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Фестваль «Фиалковая весна» прошел в культурно-досуговом центре «Дулевский» в Орехово-Зуеве. На нем жители округа представили разные сорта цветов. На ярмарке гости смогли также приобрести подарки к 8 Марта: бижутерию, мягкие игрушки, свечи и многое другое.

Как рассказала директор центра Виктория Беккер, мероприятие проводят третий год подряд в преддверии 8 Марта.

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«Оно посвящено началу весны, и у нас сегодня море фиалок. Это должно порадовать наших гостей и дать возможность землякам, увлеченным разведением цветов, и местным мастерам показать результаты своего труда», — сказала она.

На фестивале также прошли мастер-классы по рисованию, росписи ткани и пряников и многие другие. Для детей провели дискотеку, а в зрительном зале состоялся спектакль.

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