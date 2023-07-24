Подмосковье 24 июля 2023, 09:35 Фестиваль «Царская уха» прошел в Луховицах Телеканал «360»

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Фестиваль «Царская уха» прошел в Луховицах в 10 раз. Ежегодно его участниками становятся более 5 тысяч человек.

Гастрономический фестиваль «Царская уха» — один из популярных и любимых в Подмосковье. Самый вкусный момент праздника — дегустация. Организаторы сварили 500 литров ухи. Рыба в нее идет свежайшая — ее выловили в Оке утром.

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Шеф-повар Виталий Негуляев готовит уху по старинному рецепту почти 20 лет. В основе — бульон на домашнем петухе, пять видов рыбы, картошка, пшено, помидоры и зелень.

«Мы в этом году проводим юбилейный 10-й фестиваль. Он входит в топ-10 лучших гастрономических фестивалей Московской области. Очень много сегодня приехало участников, зрителей и представителей соседних областей. Есть даже из дальних регионов — из Белгорода», — рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Кроме дегустации ухи, в программе праздника были концерт, мастер-классы, ярмарка умельцев, на которой можно было приобрести авторские сувениры и попробовать знаменитые луховицкие огурцы.

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