Фестиваль труда «Сделано в Чехове» прошел в Подмосковье

На 17 стендах свою продукцию представили промышленники Чехова.

Посетители фестиваля могли продегустировать и купить молочную, мясную продукцию, напитки местных производителей и гамбургер по-чеховски.

Владельцы молочной фермы «Черный Лис» Валерия и Константин Коваленко –признанные эксперты в производстве йогурта, творога и сыров. На их ферме более 80 голов скота. Это коровы, козы, а также овцы, в том числе редкой французской породы «лакон», из молока которых получаются сыры самых изысканных сортов.

Поголовье скота на ферме постоянно растет, расширяется ассортимент продукции. Для супругов-фермеров, участие в Фестивале труда — это возможность рассказать о своей продукции, реализовать ее широкой публике и найти сотрудников для работы на ферме.

«Атмосфера мне очень нравится, душевная. Мы здесь в первый раз, здесь музыка, много людей, у всех улыбки — очень приятно. Фестиваль труда для нас — очень важный момент, потому что для всех не секрет, что самый большой дефицит и самый большой актив — это люди. В фермерской деятельности — это проблема номер один. То есть, кадры, которые хотят работать на земле — это очень большая редкость», — поделился владелец фермы «Черный лис» Константин Коваленко.

Компания СВОК — изготовитель систем вентиляции, отопления и кондиционирования –участвует в фестивале уже второй год.

Инспектор по кадрам ООО «СВОК» Светлана Раскова рассказал о том, что компании всегда нужны новые люди и на фестиваль может помочь в решении этого вопроса.

«Новые кадры нам всегда нужны. Новые профессионалы, но также и новички, так как у нас есть обучение на производстве. Мы постоянно развиваемся, мы растем и нам всегда нужны новые люди», — отметила Светлана Раскова.

«Мы пытаемся решить проблему того, чтобы жители Чехова не работали в Москве, не работали в других субъектах, а оставались и работали у себя на территории — там, где живут. И если в прошлом году мы трудоустроили по итогам фестиваля порядка 200 человек, то, надеюсь, в этот году, эта цифра будет значительно больше, с учетом того, что порядка 1000 вакансий представили наши крупные предприятия», — сообщил глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

По доброй традиции, на главной фестивальной сцене чествовали лучших работников предприятий городского округа. Музыкальные поздравления представили участникам и гостям фестиваля творческие коллективы и исполнители Чехова.