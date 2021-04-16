Фестиваль труда прошел в Чехове

В Чехове провели фестиваль труда, чтобы у жителей была возможность найти себе работу недалеко от дома. Студенты и выпускники школ могли прослушать лекции, поучаствовать в мастер-классах и, конечно же, познакомиться с рынком профессий на ярмарке вакансий.

Фестиваль труда в Чехове — это масштабная ярмарка, где можно не только найти свое призвание, но и насобирать подарков. Здесь провели викторины и конкурсы от крупных компаний.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы пришли сюда со своими студентами ознакомиться в первую очередь с теми компаниями, которые здесь представлены на рынке. Потому что какие-то вещи для меня самого, хотя я в Чехове уже больше 10 лет живу, откровением являются, что такие компании есть. И я сейчас хожу разговариваю с представителями компаний о перспективе трудоустройства своих студентов», — рассказал преподаватель Чеховского техникума Михаил Шондеев.

Пандемия сильно ударила по экономике и непосредственно по людям. Это и стало поводом организовать фестиваль, чтобы помочь и предпринимателям, и жителям, потерявшим работу. Здесь бизнес мог презентовать свою продукцию, рассказать о производстве и предложить успешным кандидатам дальнейшее сотрудничество.

«Мы достаточно успешно развиваемся, у нас очень большой испытательный центр и очень много видов продукции, которую мы испытываем. Соответственно, много лабораторий. И там сейчас открыты вакансии инженеров-химиков, инженеров-испытателей, лаборантов, техников», — сказала заместитель руководителя испытательного центра Светлана Миронова.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня в Чехове есть ряд крупных предприятий, лидирующих в своей отрасли. Однако директора компаний говорят об острой нехватке кадров. Все дело в том, что большинство жителей даже не подозревают о существующих вакансиях на территории их округа. Поэтому основная цель фестиваля — привлечь на работу в местные компании именно жителей Чехова.

Источник фото: телеканал «360»

«В основном кадры привлекаются либо из Москвы, либо из Тулы, либо из других каких-то регионов, но не из Московской области, и, соответственно, это не наши жители. Одновременно же мы понимаем, что в центре занятости и в целом достаточно большой потенциал кадровый среди жителей нашего округа. И мы хотим как раз эти два момента увязать — предприятия и наших жителей, чтобы они работали рядом со своим домом», — отметил глава г. о. Чехов Григорий Артамонов.

Источник фото: телеканал «360»

На фестивале также провели различные мастер-классы: можно было заняться гончарным делом, освоить выжигание по дереву или, например, сплести корзину из бересты. А на ярмарке «Сделано в Чехове» можно было приобрести мед или сыр собственного производства.