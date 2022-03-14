Фестиваль «Триумф джаза» посетили размещенные в Коломне беженцы из Донбасса

55 беженцев из Донбасса посетили XXII Международной фестиваль «Триумф джаза». Все они сейчас временно живут в детском лагере в городском округе Коломна.

«Во-первых, нам очень приятно, что люди, у которых были действительно тяжелые восемь лет, все-таки нашли себе убежище у нас в Московской области. Смогли сегодня приехать на наш концерт. <…> Мы должны сделать все, чтобы они почувствовали себя нормально, вернулись к нормальной жизни», — сказал народный артист России Игорь Бутман перед выступлением. Его слова процитировало РИАМО.

Бутман подчеркнул, что дать людям необходимый заряд оптимизма и уверенности в будущем может только музыка и искусство в целом. Он добавил, что эмоции, которые передает музыка, можно понять без слов.

Кроме Бутмана, на сцене фестиваля в Московском международном Доме музыки выступили Лариса Долина, Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан и Московский джазовый оркестр. Беженцам концерт понравился.

«Это восторг, это круто, это классно. Это те эмоции, я не знаю, наверное, за всю свою жизнь столько не ощущала, правда. Я слушаю всю музыку, но не могу сказать, что мне могла бы понравиться какая-то другая музыка. Вот эта, это феерично! Просто бомба!», — рассказала Галина Петроченко, которая до этого момента жила в деревне Макеевка на Донбассе.

Петроченко уточнила, что музыка приносит много эмоций и действительно лечит, являясь источником позитива и душевного тепла. Она рассказала, что скучала по таким впечатлениям, потому что до приезда в Россию в последний раз была на концерте в честь наступления 2006 года.