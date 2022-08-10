Фестиваль «Территория спорта» пройдет в Видном

В городе Видное Московской области проходит первый фестиваль спорта и здорового образа жизни «Территория спорта». Организаторами выступают сотрудники филиала Торгово-промышленной палаты Подмосковья, а также Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Ступени» при поддержке администрации Ленинского городского округа.

Фестиваль направлен на то, чтобы сделать в округе спорт и здоровый образ жизни более популярными. На сцене мероприятия пройдут открытые уроки по фитнесу, мастер-классы от ведущих спортивных и танцевальных коллективов округа. Принять участие в них сможет любой желающий. Также состоятся показательные выступления.

В рамках Фестиваля проводится корпоративный спортивный тимбилдинг. Это относительно новое и очень важное направление в развитии досуга и спорта. Для детей разных возрастов организуют масштабную эстафету, победителей ждут награды. Также пройдет выставка спортивных организаций Ленинского городского округа.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве в Подмосковье еще 34 спортивных объектов— это бассейны, футбольные поля, стадионы и катки.