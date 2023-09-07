Подмосковье 07 сентября 2023, 12:18 Фестиваль «Территория спорта» пройдет в Одинцове 9 сентября Министерство культуры и туризма МО

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Фестиваль «Территория спорта» пройдет в парке Малевича в Одинцове 9 сентября. Для гостей проведут мастер-классы, тренировки и розыгрыш призов.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, на фестивале проведут мастер-классы от профессионалов по баскетболу, волейболу, боксу, дартсу и другим видам спорта. Специальным гостем станет баскетболист, мастер спорта России международного класса Федор Лихолитов.

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Также на фестивале пройдут мастер-классы по джимпинг-фитнесу, открытые тренировки и розыгрыш призов от партнеров. Для детей подготовят несколько локаций для футбольного тира, аэро-хоккея и пинг-понга.

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