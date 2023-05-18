Подмосковье 18 мая 2023, 11:14 Фестиваль тепловых аэростатов «Город на ладони» стартовал в Клину

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Сильнейшие пилоты России приехали в Клин на фестиваль воздухоплавания «Город на ладони», который торжественно открыли 17 мая. Для зрителей подготовили аэрошоу и свободные полеты на воздушном шаре.

Самый головокружительный фестиваль сезона торжественно открыли с участием президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло.

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Для участия в соревнованиях в Клин приехали сильнейшие пилоты страны. Среди них Марина Федорова из Великого Новгорода, которая является рекордсменкой России по дальности, высоте и продолжительности полета. Подмосковный спортсмен Сергей Чиненов — чемпион России 2022 года и входит в топ-5 лучших пилотов страны. Чемпионка России среди женщин Наталия Иванова приехала из Кунгура, а обладательница действующего рекорда России по высоте полета Виктория Аршава — из Яхромы.

Фестиваль воздухоплавания традиционно собирает много зрителей, которые с удовольствием наблюдают за магией воздушных шаров. Свободные полеты на аэростатах для желающих состоятся 18 мая утром и вечером, 19 мая вечером и 20 мая утром. В конце праздника пройдет аэрошоу «Ночное свечение».

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