Подмосковье 19 января 2023, 10:47 Фестиваль «Тепло» с дегустацией сбитня пройдет 21 января в Серпухове

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Зимний фестиваль с лотереей и чаем из самовара состоится 21 января в серпуховском парке имени Олега Степанова. Мероприятие проведут в рамках проекта «Моя зима в Подмосковье».

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Гостей праздника в Серпухове ждут креативные фотозоны, лотерея «Жарко», дегустация сбитня и авторского чая из самовара. В программе активные игры и забавы, а также ярмарка.

В рамках проекта «Моя зима в Подмосковье» 28 января пройдет еще одно мероприятие — лыжная гонка «III Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова» в Наро-Фоминске. Заезд будет открыт для любителей и профессионалов, а после финиша все участники смогут получить автограф известного лыжника. Подать заявку на гонку можно уже сейчас.

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