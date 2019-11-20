Два дня на сцене. Фестиваль любительских театров прошел в Дубне

В Дубне прошел фестиваль любительских театров. 15 коллективов показали свои спектакли на сцене дома культуры «Октябрь».

Одной из постановок стала хорошо знакомая всем «Снежная королева». Актриса труппы рассказала, что занятия в театральной студии ей очень помогают.

«Театр для меня — это как отдушина, и, возможно, в будущем я захочу связать в той или иной степени это с театром, потому что в принципе всю жизнь занималась творчеством, то танцы, то еще что-нибудь. Поэтому театр для меня очень близок, мне это очень нравится, и я с радостью всегда хожу на все репетиции», — поделилась Анастасия Цыганкова.

Источник фото: телеканал «360»

На сцене дома культуры за два дня показали спектакли театральные студии из Дубны, Кимр, Лобни, Талдома и других городов Московской и Тверской областей. Участвуют как детские студии, так и взрослые. В многочисленных кабинетах дворца можно увидеть, как режиссеры проводят последние репетиции и готовят артистов к выходу на сцену.

В жюри — театральные режиссеры, педагоги и другие деятели культуры. Каждое выступление потом долго обсуждают и буквально раскладывают по крупинкам.

Источник фото: телеканал «360»

«Режиссеры, которые приехали на этот фестиваль смогут задать свои вопросы и будет обратная связь, в каком направлении нам дальше развиваться», — отметила Яна Арзамасцева, член конкурсной комиссии.

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С каждым годом участников фестиваля все больше. По мнению организаторов, Дубна претендует на статус места притяжения любителей театрального искусства.