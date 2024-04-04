04 апреля 2024, 22:40
Фестиваль «Театральная планета» стартовал в Шатуре
Фестиваль «Театральная планета» стартовал в Рошале в городском округе Шатура. Творческие коллективы из Подмосковья и Саратовской области на сцене ДК имени Косякова покажут более десяти постановок.
Как рассказали в администрации городского округа, зрители увидят «Грозу» и «Снегурочку» Александра Островского, а также спектакли по мотивам сказок Александра Пушкина.
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Открыли фестиваль артисты театральной студии «Фантазия» из города Рошаль. В спектакле «Алые паруса» по мотивам одноименной повести Александра Грина сыграли две юные актрисы Арина Кондрашова и София Мухина.
Продлится театральный фестиваль четыре дня, до 7 апреля, а лучшие творческие коллективы получат призы и дипломы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
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