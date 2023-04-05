Подмосковье 05 апреля 2023, 12:13 Фестиваль «Театральная планета» прошел в Шатуре

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Фестиваль «Театральная планета» в пятый раз прошел в Рошале в городском округе Шатура. Творческие коллективы Подмосковья представили на суд жюри восемь спектаклей.

Первыми постановку показали хозяева сцены — актеры театральной студии «Фантазия». Они представили спектакль «Каштанка» по мотивам рассказа Чехова. На сцене было задействовано 30 актеров — самому юному из них было всего восемь лет, самому опытному — за 50.

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Также на фестивале показали «Сказку о царе Салтане» Пушкина, «Ревизора» Гоголя, «Дядюшкин сон» Достоевского и много других спектаклей.

Для актеров провели мастер-классы, встречи с известными артистами и конкурсы. Так, российский актер театра и кино Михаил Горевой оценил владение художественным словом у воспитанников театральных студий. Он отметил, что рад видеть молодых актеров на сцене.

По итогам четырех дней фестиваля лучшие творческие коллективы получили дипломы и ценные призы.

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