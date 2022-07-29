Фестиваль танцев войдет в программу «Культурного кода» в Балашихе

Меньше чем через месяц, уже 20 августа, на территории Балашихи начнется масштабный фестиваль уличного искусства «Культурный код». Об этом рассказал глава округа Сергей Юров и напомнил, что город ожидает прибытия художников сразу из 29 стран мира.

Кроме того, в Балашиху приедут художники из России, которые будут украшать улицы Железнодорожного. На каких именно зданиях появятся современные картины, помогали выбирать в том числе и сами горожане. В итоге муралы — огромные изображения на стенах зданий — появятся на Луговой, Новой, Пионерской и Пролетарской улицах, а также в микрорайоне «Центр-2».

В рамках фестиваля в округе сразу на нескольких площадках будут проходить различные активности. Жителей и гостей ждут мастер-классы, выступления спикеров, встречи с художниками, большой фестиваль танцев.

«Старт нашего фестиваля — 20 августа. Художники уже начнут работать. Каждый желающий сможет прийти и посмотреть. Помимо того, что художники будут разрисовывать дома, у нас в Балашихе пройдет целый ряд мероприятий. Это будут и встречи с художниками, лектории, спортивные мероприятия. Уже не в первый раз у нас пройдет большой фестиваль танцев, только в этом году он будет в рамках нашего большого фестиваля. Приглашаем всех желающих к нам», — сказал Сергей Юров.

«Культурный код» — это международный фестиваль, в котором участники формируют музеи уличного искусства под открытым небом. В Балашихе мероприятие будет продолжаться на протяжении месяца, оно завершится 17 сентября, в День города.