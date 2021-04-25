Фестиваль танцев на льду «Ледяной» во второй раз пройдет в Мытищах

Фестиваль «Ледяной» для фигуристов-любителей во второй раз пройдет в Мытищах. Заявки на участие подали 33 коллектива из разных уголков страны, сообщили организаторы.

Всероссийский фестиваль танцев на льду «Ледяной-2021» пройдет 2 мая в ледовом дворце «Арена-Мытищи». На лед выйдут 435 фигуристов из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Воронежа и Глазова.

Организаторы сохранили концепцию фестиваля: это будет праздник для всех поколений. На лед выйдут фигуристы в возрасте от пяти до 75 лет.

Руководители школы фигурного катания Маргарита Беляева и Татьяна Литвиненко отметили, что после прошлогоднего фестиваля родители писали, что их дети засыпают в обнимку с коньками. Для них это лучшая оценка их работы и всего мероприятия.

В этом году фестиваль будет более масштабным. А после награждения все участники исполнят флешмоб на льду.

«Праздник любительского фигурного катания пройдет в дружественной атмосфере и оставит теплые воспоминания еще в большем количестве сердец», — сообщили организаторы.