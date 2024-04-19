Подмосковье 19 апреля 2024, 23:17 Фестиваль талантов «Лобненский Олимп» прошел в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В городском округе Лобня, в школе № 2, состоялся IX городской конкурс «Лобненский Олимп». Молодые таланты продемонстрировали свои навыки в различных творческих направлениях, включая чтение стихов, танцы и пение.

Организаторы мероприятия отметили, что это не столько конкурс, сколько фестиваль. Участвуя в нем, школьники могут открыть для себя новые горизонты творчества и, возможно, для кого-то это станет первым шагом к большим достижениям.

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Конкурс юных талантов среди учащихся школ города проводится уже в девятый раз, и с каждым годом собирает все большее число талантливых участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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