Подмосковье 28 августа 2023, 12:01 Фестиваль «Таксы Чехова» в Мелихове поможет найти хозяев для бездомных собак Министерство культуры и туризма Московской области

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Всероссийский фестиваль «Таксы Чехова» пройдет 3 сентября в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике Чехова «Мелихово». На веселое мероприятие съедутся представители этой породы собак всех видов и размеров.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что гостей ожидают спортивные активности, мастер-классы, шоу мыльных пузырей, фотосессии, встречи с кинологами, советы от лучших дрессировочных центров. Для собак-участников устроят конкурс модного дефиле.

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Уже поступило более 50 заявок. Таксы приедут из Москвы и Московской области, Тулы, Ярославля и других городов. Важной миссией мероприятия станет поиск хозяев для собак из приюта. Организаторы помогут животным обрести дом.

Антон Павлович Чехов очень любил такс, поэтому именно Мелихово выбрали местом проведения такого фестиваля. В музее-заповеднике находится скульптурная композиция, посвященная таксам писателя, — это любимое место посетителей для фотосессий.

Начало фестиваля в 12.00.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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