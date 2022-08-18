Фестиваль «Тайна усадьбы Гребнево» пройдет в Щелкове 4 сентября

Фестиваль в дореволюционной стилистике пройдет 4 сентября в усадьбе Гребнево в Щелкове. Для гостей будут работать интерактивные площадки, стилизованные в духе XIX–XX веков.

«Тайна усадьбы Гребнево» даст возможность гостям окунуться в историю на 50 пространствах. Каждое из них будет посвящено разным тематикам: «Усадебная контора», «Провинциальная школа», «Женский будуар», «Игровая», «Кабинет уездного доктора» и другие. Начнется праздник со службы в храме.

Гости смогут провести время на пикнике, понаблюдать за работой художников на пленэре, примерить исторические костюмы, а также стать зрителями эстафеты и скачек. На мероприятии проведут благотворительный аукцион. На сцену выйдут мастера оперы и балета.

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