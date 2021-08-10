Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» примет гостей в Истре с 26 по 29 августа

Всероссийский гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир» состоится в Истре. Он будет проходить на территории сыроварни «Русский пармезан» в деревне Дубровское с 26 по 29 августа.

Фестиваль организован при поддержке комитета по туризму Московской области. Мероприятие призвано помочь фермерам со всей России обменяться опытом и расширить сферу сбыта продукции. Оно нацелено на поддержку малого и среднего бизнеса не только из Подмосковья, но и фермерских хозяйств из других регионов страны.

Четвертый год подряд в рамках фестиваля пройдет самый масштабный конкурс сыров — «Лучший сыр России». За победу поборются около 700 сыроварен. Жюри определит победителей в 12 номинациях.

На фестивале, помимо ярмарки и продажи продукции, организуют обширную деловую программу. Эксперты обсудят основные направления деятельности в сферах сельского хозяйства, экономики, промышленности и туризма с учетом современных реалий.

Участие в ярмарке примут почти 400 фермерских хозяйств из 54 российских регионов. Народные художественные промыслы и рукоделия будут представлены 34 производствами.

Гости фестиваля смогут приобрести сыры, колбасы, хлеб, сладости, напитки и другую натуральную фермерскую продукции. А самых маленьких гостей ждут развлечения на батутах и мастер-классы.

Фестиваль в этом году пройдет при соблюдении всех требований Роспотребнадзора. Вход будет бесплатным для всех, но количество участников ограничено. Для организаторов обязательно наличие QR-кода или отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, что также рекомендуется и посетителям.