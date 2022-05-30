Фестиваль субкультур прошел в Ногинске

Участников ожидала насыщенная программа: лекции от лидеров молодежных движений, кастом одежды, косплей, арт-граффити, разнообразные мастер-классы, танцевальное шоу, джемы, катание на квадроциклах, концерт и диджей сет.

«Каждая субкультура — это отдельный мир для каждого. Свои ценности, стиль. И все объединятся именно на этом фестивале! Ты найдешь то, что будет по душе», — обещали гостям организаторы.

В фестивале принимали участие жители и гости города разных возрастов. На площадках можно было встретить, как представителей молодежных субкультур, любителей аниме, так и родителей с маленькими детьми, которых, например, можно было научить управлять квадроциклом.

Кроме площадок для катания на квадроциклах, работали музыкальные рок, панкрок и рэп площадки. На фестивале также были организованы пространства для граффити и совместного музицирования на ударных инструментах.

Мероприятие проходило в молодежном центре «Юность».