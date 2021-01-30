Фестиваль спортивных семей прошел в Звездном Городке

Фестиваль спортивных семей провели в Звездном Городке. Участники заявили, что командный спорт — самое главное.

Семья Лапшиных считает себя мэтрами фестиваля. Родные все вместе выходят на старт три года подряд. Родители знают, насколько важны подобные мероприятия для многодетных.

«Они очень объединяют, сплачивают семью, командный дух вырабатывают. У нас дети очень хотели поучаствовать. И мы, конечно», — рассказали Анна и Максим Лапшины.

Фестиваль включал в себя различные конкурсы: пройти гусеницу, почувствовать себя в роли белки в колесе, сразиться со снеговиком, сыграть в керлинг чайниками.

«Сейчас, к сожалению, в современном мире, родители и дети очень мало общаются между собой. Кто-то — за компьютером, у кого-то — работа. Я, когда придумывала это мероприятие, хотела именно дать возможность семьям пообщаться лишний раз друг с другом, провести весело время, потому что это сплачивает и объединяет», — заявила организатор фестиваля Светлана Колтовских.

Фестиваль спортивных семей прошел в четвертый раз. Он собрал 35 семей из столицы и городов Подмосковья — число участников растет.

«Мне отрадно отметить, что именно это мероприятие открывает череду событий в канун шестидесятилетия полета Юрия Гагарина, коих в этом году будет предостаточно», — отметил глава городского округа Звездный Городок Евгений Баришевский.

Судьи оценивали чистоту прохождения этапов, скорость и сплоченность команды. Победители получили медали, кубки и грамоты.