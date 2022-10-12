Фестиваль спортивного кино «Krasnogorski» прошел в Москве | 360°

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12 октября 2022, 00:04

Фестиваль спортивного кино «Krasnogorski» прошел в Москве

Подмосковье

12 октября 2022, 00:04

Фестиваль спортивного кино «Krasnogorski» прошел в Москве

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XX фестиваль спортивного кино «Krasnogorski» прошел в кинозале «Поклонка» в Москве. В его рамках показали фильм режиссера Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин».

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История о серии товарищеских матчей между столичным «Динамо» и лучшими командами Великобритании в 1949 году — невыдуманная.

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Всего в программе фестиваля — 17 художественных фильмов, 57 документальных, и впервые — 6 анимационных.

«Называется „Красногорский“, потому что в Красногорске у нас находятся все фонды документального кино и фотографии. И мы начинали сначала только с документального, очень сожалели, когда уже был второй, третий, четвертый, что у нас нет фильмов о спорте художественных российских, иностранные фильмы к нам приезжали», — рассказала президент фестиваля, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Телеканал "360"

Телеканал "360"

Жюри фестиваля, в составе которого спортсмены, деятели культуры, общественники и кинематографисты, предстоит непростая работа — дать объективную оценку нескольким десяткам лент.

«Кто же мог подумать, что мы 20 лет проживем, и этот фестиваль ни на один год не останавливался и продолжал показывать фильмы спортивного кино», — сказала начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации г. о. Красногорск Галина Ковалева.

Телеканал "360"

Телеканал "360"

В общей сложности на конкурс заявлены фильмы о 50 видах спорта, так что каждый зритель сможет найти картину по душе.

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