Подмосковье 11 августа 2023, 10:25 Фестиваль спорта пройдет в Подмосковье 12 августа Министерство культуры и туризма МО

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Спортивно-массовое мероприятие «Боксзаспорт» состоится 12 августа в Серпухове. Соревнования пройдут под эгидой международных Игр Дружбы. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Гости фестиваля смогут принять участие в соревнованиях, мастер-классах, познакомиться с известными спортсменами и посмотреть выступления артистов. Ожидается, что мероприятие посетят около 30 тысяч человек, а призовой фонд составит 20 миллионов рублей.

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«Мы предлагаем задержаться в Серпухове на весь день или заранее спланировать свои выходные. В городе располагаются одни из лучших ресторанов Московской области, находится подмосковная „Третьяковка“ — так называют Серпуховский историко-художественный музей», — рассказал первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.

В «Боксзабеге» примут участие начинающие спортсмены и любители в 12 категориях. Впервые в истории города пройдут соревнования на кубок большого Серпухова по вейкборду за катером. За кубок и призовой фонд поборются спортсмены из разных регионов России.

Также восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 килограммов проведет мастер-класс по силовому экстриму. Зарегистрироваться на соревнования и ознакомиться с программой фестиваля можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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