Подмосковье 13 февраля 2024, 09:28 Фестиваль спорта памяти чемпиона мира Виктора Рыховского прошел в Луховицах Телеканал «360»

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Фестиваль спорта памяти чемпиона мира по гиревому спорту Виктора Рыховского прошел в Луховицах. Участие в мероприятии приняли 70 спортсменов из Каширы, Озер, Зарайска и Рязани. Они соревновались в двух дисциплинах: кикбоксинг и гиревой спорт.

Виктор Рыховский — мастер спорта международного класса по гиревому спорту, дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, многократный чемпион России и мира. Он организовал в Луховицах военно-спортивный клуб «Факел». В 70 лет он мог поднять две пудовые гири 45 раз за минуту.

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Знаменитого чемпиона не стало в июне 2023 года. В память о нем в Луховицах устроили зимний фестиваль спорта.

«Он всегда уважал, что в спорте надо быть честным, порядочным, как и в жизни, человеком. Спорт для него был всей жизнью», — отметил сын чемпиона Игорь Рыховский.

Победителей и призеров выявили в разных возрастных и весовых категориях. Им вручили почетные грамоты и медали. Фестиваль памяти Виктора Рыховского в Луховицах станет ежегодным.

«Гиревой спорт — некая точка развития, у нас он очень популярный. Молодежь идет, и, самое главное, что в гиревой спорт и девчонки идут. Очень интересные соревнования», — сказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

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