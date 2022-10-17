Фестиваль спорта, кулинарии и технологий пройдет в Лобне 23 октября | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 17:46 Фестиваль спорта, кулинарии и технологий пройдет в Лобне 23 октября

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В Лобню уже 23 октября приедет Всероссийский фестиваль «Умный город. Моя семья». Само мероприятие состоится в ТДЦ «Мельница» и окажется часть ведомственного проекта Минстроя России по развитию и цифровизации городов «Умный город».

Самой главной и определяющей на этом фестивале станет тема семьи. Гостям предложат принять участие в обширной и интересной программе, которая состоится на отдельных тематических площадках. Например, посвященных спорту и здоровому образу жизни, или новостям и проектам по цифровизации городов. На площадке для кино и видео будут проводиться кастинги среди детей, а родителей пригласят на мастер-классы по актерскому искусству. Можно будет даже оказаться в профессиональной базе актеров России.

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Будет еще и зона кулинарии, в которой состоится настоящий конкурс блюд. Приходить туда можно будет целыми семьями. Посетители смогут стать обладателями интересных призов, а также продегустировать многочисленные угощения.

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Фестиваль завершится тем, что все его участники постепенно станут готовить блюдо по старинному рецепту из Лобни. Организаторы говорят, что это все даже сможет войти в Книгу рекордов России.