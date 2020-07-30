Фестиваль спорта инвалидов по стритболу и голболу провели в Королеве

Фестиваль спорта инвалидов Подмосковья по стритболу и голболу состоялся в Королеве. В состязаниях приняли участие 35 человек. Среди игроков — сборная региона и представители Серпухова, Можайска, Королева, Мытищ, Раменского.

Победителей поздравила министр социального развития области Ирина Фаевская.

В этом году из-за эпидемической обстановки фестиваль проходит на четырех площадках. В общей сложности участие примут 300 спортсменов-инвалидов. Поздравляю победителей!

Состязания провели в стенах спортивной школы олимпийского резерва «Королев». В соревнованиях по стритболу первое место заняла команда из Раменского, второе — из Мытищ. На третьей позиции — Королев.

А в состязаниях по голболу лидером стала сборная Подмосковья. Серебро завоевали игроки из Серпухова, а бронзу — из Королева.