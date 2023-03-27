Подмосковье 27 марта 2023, 15:34 Фестиваль современного искусства прошел в молодежном центре в Ногинске

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Фестиваль современного искусства «Другая улыбка» прошел в Ногинске. Творческой площадкой стал центр «Про молодежь».

Фестиваль современного искусства проводится в Ногинске уже не первый год. На этот раз темой мероприятия стал «Нулевой километр», символизирующий начало нового пути и точку отсчета.

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Самой популярной площадкой первого дня фестиваля стал танцевальный класс. Там на протяжении шести часов непрерывно исполняли хип-хоп, дэнсхолл, джаз-фанк и хорео. Каждый мог попробовать любое из этих направлений и найти свой стиль.

На другой площадке актеры вместе с гостями фестиваля импровизировали. Они придумывали и воплощали в жизнь истории, опираясь только на музыку и свет. Также работала ярмарка мастеров и более 10 площадок с мастер-классами по рисованию манги, бисероплетению, изготовлению свечей и значков, мыловарению и арт-сессия для фотографов.

Второй день фестиваля был посвящен театру. Зрители посмотрели спектакли от творческих коллективов и поучаствовали в мастер-классах по сценической речи и танцам. Завершили фестиваль концертом.

«Наша молодежь не только собирает гуманитарную помощь и помогает семьям мобилизованных, но и проводит замечательные мероприятия. Так, в эти выходные прошел фестиваль современного искусства „Другая улыбка“, в котором приняли участие более 650 человек. Не устаю повторять, что у нас очень талантливые активные интересующиеся ребята. Мы стараемся поддерживать все их идеи и увлечения», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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