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    08 февраля 2021, 15:04

    Фестиваль солдатской каши проведут 23 февраля в музее Черноголовки

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Военно-технический музей в Черноголовке приглашает жителей и гостей Подмосковья на Фестиваль солдатской каши. Он состоится 23 февраля.
    Фестиваль солдатской каши проведут 23 февраля в музее Черноголовки | Изображение 1

    Для гостей развернут полевую кухню с костровыми площадками, котелками и всем, что нужно для приготовления каши. Вместе с тем посетителей угостят горячим чаем.

    Кроме того, для них подготовят мастер-классы и познавательные рассказы об истории полевой кухни. Гости смогут взять продукты и при желании приготовить свою кашу.

    Фестиваль солдатской каши проведут 23 февраля в музее Черноголовки | Изображение 2

    За всю историю фестиваля его посетили гости из разных уголков страны. А своим мастерством, помимо россиян, делились жители Белоруссии и Болгарии.

    Фестиваль солдатской каши начнется в 11:00. Музей находится в селе Ивановское. Всю программу организуют на свежем воздухе, поэтому гостей призвали одеваться теплее.

    Фестиваль солдатской каши проведут 23 февраля в музее Черноголовки | Изображение 3

    А ранее жителей Подмосковья предупредили о приближающихся аномальных морозах. В ночь на 9 февраля столбики термометров опустятся до -30 градусов.