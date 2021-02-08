Фестиваль солдатской каши проведут 23 февраля в музее Черноголовки

Для гостей развернут полевую кухню с костровыми площадками, котелками и всем, что нужно для приготовления каши. Вместе с тем посетителей угостят горячим чаем.

Кроме того, для них подготовят мастер-классы и познавательные рассказы об истории полевой кухни. Гости смогут взять продукты и при желании приготовить свою кашу.

За всю историю фестиваля его посетили гости из разных уголков страны. А своим мастерством, помимо россиян, делились жители Белоруссии и Болгарии.

Фестиваль солдатской каши начнется в 11:00. Музей находится в селе Ивановское. Всю программу организуют на свежем воздухе, поэтому гостей призвали одеваться теплее.

А ранее жителей Подмосковья предупредили о приближающихся аномальных морозах. В ночь на 9 февраля столбики термометров опустятся до -30 градусов.