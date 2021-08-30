Фестиваль «Славянское подворье» собрал более 80 коллективов со всего Подмосковья

Знаменитый фестиваль «Славянское подворье» прошел в Подольске у самого подножья храма знамения Пресвятой Богородицы. В этом году в нем приняли участие около 82 творческих коллективов со всей Московской области.

С 2017 года входит «Славянское подворье» входит в топ-10 фестивалей России и продолжает держать марку. На площадках каждый мог найти развлечения на свой вкус. Установили здесь даже старинные аттракционы, например, качели, созданные по гравюрам ХVIII века.

По словам министра культуры Московской области Елены Харламовой, каждый год фестиваль собирает огромное количество посетителей посетителей и это тоже говорит о его качестве.

«Стали областным и сразу 12 регионов 20 городских округов приехали сюда — это показатель качества. Люди едут, коллективы. Они хотят выступать на этой площадке. Фестиваль входит в топ-10 в стране. И это тоже говорит о знаке качества», — отметила она.

Побывал здесь и глава городского округа Подольска Николай Пестов. Он поблагодарил все подольские культурные учреждения, которые приняли участие в фестивале, а также всех гостей, которые представили на «Славянском подворье» свои программы.

Посетителям на фестивале было себя чем занять. Здесь была и сельскохозяйственная выставка и музейный квартал. Желающие могли отправиться на ярмарку народных промыслов.