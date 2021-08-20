Фестиваль скандинавской ходьбы провели в Котельниках

Фестиваль скандинавской ходьбы прошел в Котельниках. В Кузьминском лесопарке, у стадиона «Здоровье», собрались более 30 горожан серебряного возраста. Многих из них занятия спортом спасают от одиночества.

Мероприятие провели в рамках областной программы «Активное долголетие». Организатором стала администрация Котельников. Глава городского округа Сергей Жигалкин вручил инвентарь новым участникам проекта.

«У нас два лесопарка. Люди любят гулять в наших лесах. Но, конечно же, любая прогулка, она должна быть активна. Скандинавская ходьба — это тот вид спорта, в котором участвуют все мышцы. Ну, и наше старшее поколение, очень любит этим заниматься. И мы это поддерживаем», — отметил он.

Инструктор по скандинавской ходьбе Михаил Набокин провел мастер-класс среди участников. Он обратил внимание, что с палками ходить нужно по правилам. Это очень влияет на здоровье.

«Правильная ходьба — она и осанку держит. И все мышцы работают», — отметил специалист.

После разминки группа любителей ходьбы с палками прошла круг по стадиону «Здоровье». Все спортсмены справились с намеченной дистанцией. А для одной участницы фестиваля, пенсионерки Нины Литвиновой, это было не сложнее, чем простая прогулка. Каждое утро она проходит дистанцию семь километров. По словам Литвиновой, проект «Активное долголетие» спас ее от одиночества.

«Это очень важно. Это наша жизнь. Представляете, если бы мы не двигались. Ну, что бы это было? А так у нас какой-то интерес к жизни. Нам что-то надо. Мы всем интересуемся», — поделилась пенсионерка.

После завершения дистанции всех участников ждали сладкий стол с горячим чаем и песни под гитару.