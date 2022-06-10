Фестиваль скандинавской ходьбы прошел в Котельниках

Фестиваль скандинавской ходьбы провели в Котельниках для людей старше 55 лет. Участники мероприятия преодолели дистанцию три километра.

Фестиваль одновременно прошел в 46 подмосковных парках. В Котельниках на старт вышли более 100 участников. Все они — члены клуба «Активное долголетие». Марафон по скандинавской ходьбе дал старт проекту «Мое лето — мой парк». В течение трех месяцев в парках будут проводится самые разные спортивные мероприятия. Принять участие в товарищеских матчах и теннисных турнирах могут все желающие.

«У нас очень много активностей и каждую субботу и воскресенье. Мы проводим в этом парке и Кубок и Чемпионат по волейболу, и по баскетболу, по мини-футболу. Очень много активностей для наших детей. Также очень любят у нас играть в шашки и шахматы», — рассказал глава г. о. Котельники Сергей Жигалкин.

Каждый участник фестиваля получил памятную медаль. Первой трети финишировавших вручили еще и спортивные костюмы. Это стало подарком от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.