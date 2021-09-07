Фестиваль скандинавской ходьбы «Ходи, Подмосковье!» пройдет в Балашихе

В Балашихе на базе парка «Пехорка» 9 сентября пройдет фестиваль скандинавской ходьбы «Ходи, Подмосковье!». Мероприятие состоится в рамках проекта «Активное долголетие».

«В четверг, 9 сентября, в Балашихе на базе парка „Пехорка“ состоится фестиваль скандинавской ходьбы „Ходи, Подмосковье!“. Мероприятие организовано в целях привлечения пожилых людей к активности на свежем воздухе, поддержания их здоровья», — рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Фестиваль также познакомит участников с популярным видом спорта. К участию заявлены 35 подмосковных городов. Помимо этого, будет много новой и полезной информации, пенсионеры получат базовые знания о техниках ходьбы, а также познакомятся со всеми мероприятиями в рамках проекта «Активное долголетие».

В ведомстве напомнили, что к участию будут допущены участники клуба «Активное долголетие», которые прошли вакцинацию или имеют отрицательный результат теста на коронавирус, проведенный за три дня до мероприятия.

Что касается формы, то она должна быть удобной: футболка с логотипом «Активное долголетие», кепка и верхняя одежда, если будет холодно.