Подмосковье 25 мая 2023, 13:44 Фестиваль сирени с квестами и мастер-классами пройдет в Солнечногорске Музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока

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Сиреневый фестиваль состоится в усадьбе Шахматово музея-заповедника Дмитрия Менделеева и Александра Блока 27 мая. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что приготовили для гостей.

Мероприятие проводят в Солнечногорске каждый год в конце мая. Это время совпадает с цветением сирени.

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Гостей ждут семейный квест по усадьбе Шахматово «Лепестки сирени», мастер-классы «Роспись фарфоровой тарелочки» и тематическая экскурсия «Сирень Шахматова». В программе дня концерт «У Южного балкона» и занятие по изготовлению броши из бисера.

Количество мест на фестиваль ограничено. Подробности — на главном туристическом портале Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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