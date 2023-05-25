25 мая 2023, 13:44
Фестиваль сирени с квестами и мастер-классами пройдет в Солнечногорске
Сиреневый фестиваль состоится в усадьбе Шахматово музея-заповедника Дмитрия Менделеева и Александра Блока 27 мая. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что приготовили для гостей.
Мероприятие проводят в Солнечногорске каждый год в конце мая. Это время совпадает с цветением сирени.
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Гостей ждут семейный квест по усадьбе Шахматово «Лепестки сирени», мастер-классы «Роспись фарфоровой тарелочки» и тематическая экскурсия «Сирень Шахматова». В программе дня концерт «У Южного балкона» и занятие по изготовлению броши из бисера.
Количество мест на фестиваль ограничено. Подробности — на главном туристическом портале Подмосковья.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».
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